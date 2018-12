Turister i Rom skal stramme op

Turister i Rom kan i fremtiden få bøde for at sidde på Den Spanske Trappe og spise en sandwich eller at hygge sig i for eksempel en park en sen, lun aften med en flaske vin.

Efter en forsøgsperiode bliver en række forbud nu permanente, og det sker ifølge byens borgmester, Virginia Raggi, for at gøre Rom "smukkere, tryggere og mere indbydende", skriver SVT Nyheter.

Efter klokken 22 er det forbudt at drikke alkohol af flasker på offentlige steder, og mellem klokken 22 og 07 er det helt forbudt at indtage alkohol i det offentlige rum. Bøden er på 150 euro (1125 kroner). Barerne må heller ikke servere alkohol efter klokken 02, og organiserede alkoholture (for eksempel pubcrawl) forbydes helt.

Trevi-fontænen og andre fontæner er hidtil blevet benytte til lidt af hvert, men det skal være slut. Man må fortsat gerne kaste mønter i dem, men ikke klatre på dem, ikke smide affald i dem, ikke bade i dem og ikke lade sin hund drikke af dem. /thor