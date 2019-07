Tomorrowland i Belgien er verdens største elektroniske musikfestival. Her samles flere hundredetusinde festivalgæster om musik de sidste to weekender af juli. I år kan de også opleve syv danske kunstværker. Det er den danske kunstner Thomas Dambo, kendt for kæmpe trætrolde, der har til opgave at skabe en troldefamilie af genbrugstræ. Hvert familiemedlem er fire til otte meter høj. /mepje