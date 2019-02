To gange VM i Åre-området

Åre som by er med sine cirka 1400 indbyggere en undseelig klat i det svenske landskab, men som skisportsdestination er den en mastodont.

Frem til næsten søndag afvikles VM i alpint skiløb i Åre og Östersund, og fra 7. til 17. marts er de to byer værter for VM i skiskydning. Hvis man er i området til den tid, er der altså alle tiders mulighed for at komme helt tæt på de fremmeste udøvere af en sport, som af gode grunde har trange kår i Danmark.

De to konkurrencer ventes at tiltrække 240.000 tilskuere og at nå én milliard tv-seere. Næsten 2000 journalister dækker de to begivenheder.

Danskerne er forkælet med svenske skisportssteder i kort køreafstand fra hjemmet, hvorfor Åre længere mod nord ikke har helt samme tiltrækningskraft, men hvis selve skiløbet har topprioritet, er Åre ikke til at komme udenom. Gennem årene er byen mange gange blevet rangeret som et af verdens bedste skisportssteder, og internationale mesterskaber i forskellige skidiscipliner er ikke noget særsyn på de kanter.

Nogle rejsearrangører har pakkerejser med fly til Åre. En anden mulighed - ud over at køre selv - er at tage nattoget fra Malmø via Stockholm til Åre. Frem til 21. april er der afgang fra Malmø onsdag og lørdag med ankomst næste dag klokken 8. Togetafgangene er tilpasset skiftedagene i hytterne - torsdag og søndag.

Se mere om VM i skiskydning på https://adventuresweden.com/the-biathlon-world-championships-is-spot-on-for-ostersund/. /thor