Tilbage til den italienske laguneby: Derfor hader og elsker jeg Venedig

Venedig er en temapark for vulgær masseturisme. Der er alt for mange mennesker, og alting er besværligt. Men Venedig er også en skattekiste af kunst og arkitektur, og leder man de rigtige steder, finder man et roligt hjørne. Torben Weirup, der har været i Venedig en del gange, fortæller om sit forhold til den italienske laguneby.