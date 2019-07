The Plum Guide er en ny udlejningstjeneste for eksklusive boliger

Fra 1. juli blev København en del af The Plum Guide, der er en ny markedsplads for eksklusive ferieboliger. Tjenesten beskriver sig selv som en Michelin-guide for private ferieboliger. Den udbyder kun en procent af de bedste boliger i hver by. I København gælder det flere end 100 boliger. I alt kan brugere vælge mellem over 5000 boliger i storbyer som New York, Los Angeles, London og Paris. Via www.plumguide.com kan brugere både leje og udleje boliger.

Repræsentanter fra The Plum Guide bedømmer en bolig ud fra blandt andet afstand til caféer til wifi-hastighed. Kun en ud af 100 boliger i hver by har mulighed for at blive en del af tjenesten. The Plum Guide forventer at fordoble antallet af ferieboliger i 2019 til i alt 12.000 boliger, ligesom tjenesten forventer at tilføje yderligere 250-300 boliger i København inden for de næste seks måneder. /mepje