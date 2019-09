Thailand, Indonesien, Mexico, Taiwan og Indien er, ifølge en undersøgelse ved Booking.com, topfem over verdens mest gæstfri lande. Undersøgelsens resultat er baseret på 21.500 rejsende fra 29 lande. De er blevet bedt om at sammenligne gæstfriheden i deres eget hjemland med gæstfriheden i de lande, de havde besøgt som turister.

Blandt de 29 lande i undersøgelsen har flest deltagere fra Thailand svaret, at de bor i det land, hvor gæstfriheden er størst. Landet er kendt for sine strande, templer, en varm velkomst og mulighed for at opleve den lokale kultur.