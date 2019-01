Taxikørsel: Paris vil stoppe snyd

Det franske politi og ledelsen i lufthavnen Charles de Gaulle i Paris forsøger nu at beskytte kunderne mod taxi-chauffører, som snyder groft med priserne.

Det sker efter historier om, at nogle kunder er blevet presset til at betale 250 euro (1875 kroner) for turen ind til Paris, som burde koste omkring 55 euro.

Så nu kommer der nye regler.

- Transporttilbuddet er en del af vores velkomst til turisterne, så det er alvorligt, når turisterne bliver snydt, siger politichefen i Paris, Michel Delpuech

Der bliver nu en officiel lufthavnsstation med hyrevogne, som er nemme at finde, også fordi chaufførerne bærer blå nummererede veste.

Den officielle taxistation vil være åben fra klokken 5 til 23. /vio