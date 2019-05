Tårnet er et skridt på vejen

Camp Adventure har planer om flere nye oplevelser og muligheder for overnatning i værk. I første omgang glæder daglig leder Malene Snedgaard sig dog over, at klatreparken ikke længere kun er for børnefamilier og garvede klatrere.

Camp Adventure åbnede i 2013 som en klatrepark, men med det nye tårn har parken taget hul på udviklingen som et oplevelsessted, der handler om mere end klatring. Klatreparken er dog stadig hjertet i Camp Adventure, og man er ikke i tvivl om, at det er en af stedets primære attraktioner, når man på turen ud til tårnet bevæger sig under og omkring de tolv 10 klatrebaner og to svævebaner, der i alt strækker sig over fem og en halv kilometer.

- Det har været vigtigt for os at bibeholde naturen og det autentiske i den måde, vi er i naturen på. Mange af vores gæster er her en hel dag, hvor de både besøger tårnet og bruger klatreparken, fortæller Malene Snedgaard, der er daglig leder i Camp Adventure.

Klatreparken er delt ind i forskellige zoner, og området byder på oplevelser til børn ned til tre år, mens begynderbanen for store børn og voksne lægger ud i halvanden meters højde. Herefter stiger banerne i sværhedsgrad, så de også byder på udfordringer for garvede klatrere.

En tur i klatreparken begynder med en instruktion i udstyr og teknik i parkens klatrehal.

- Nede i skoven giver vi instruktioner i, hvordan man bruger vores udstyr, og der er en prøvebane, så vi sikrer os, at alt sidder, som det skal, før der er fri leg, siger Malene Snedgaard.