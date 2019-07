Syv vidundere i Oregon

Storslåede bjerge, floder og søer. Det er nogle af de naturoplevelser, der er på listen over Oregons syv vidundere, som er udarbejdet af Oregon Travel. På disse syv steder er der rig mulighed for at dyrke sin kærlighed til naturen.

På førstepladsen ligger Columbia River Gorge, som er udpeget til et af USA's bevaringsværdige naturområder. Crater Lake ligger nummer to på listen. Søen er den dybeste i USA omkranset af klipper i næsten 600 meters højde. Her er det ideelt både at vandre, stå på langrend eller smage på lokale delikatesser fra vinmarker, chokoladefabrikanter og ostemejerier. På tredjepladsen ligger Mt. Hood, som er det næstmest besøgte klatrebjerg i verden og med ikke mindre end 11 gletsjere. Fra nummer fire til syv har Oregon Travel listet Painted Hills, Oregon Coast, Smith Rock og The Wallowas. /mepje