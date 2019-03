Svinkløv Badehotel kan snart tage imod gæster

Det nybyggede Svinkløv Badehotel forventes at åbne i foråret 2019. Billedet er fra slutningen af januar. Det nye badehotel kommer til at ligne det, der brændte ned til grunden i september 2016. Hotellet får det samme antal værelser som før, men nu med bad i dem alle. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det ikoniske badehotel Svinkløv, der nedbrændte for to år siden, er blevet genopført med respekt for det gamle håndværk, men som et træhus, der lever op til nutidens standarder. Den første sæson begynder efter planen 10. maj.

Inden Svinkløv Badehotel brændte ned i 2016, havde hotellet status som Danmarks længste træhus. Den titel får Svinkløv tilbage, når det nye Svinkløv efter planen slår dørene op for den første sæson 10. maj. Steen Royberg, der er formand for Fonden Svinkløv, ser frem til at se resultatet af over to års arbejde med at genopføre hotellet, der på mange måder kommer til at ligne sit gamle jeg. Til det har Realdania været indover med en donation på fem millioner kroner. - Realdania ønskede, at vi i videst muligt omfang fandt firmaer, der brugte lærlinge og havde en god politik inden for det område. Derudover også at badehotellet blev opført efter gamle traditioner inden for tømrerhåndværket. Det har været en udfordring, men samtidig spændende, fortæller formanden. Fonden Svinkløv har ansvaret for byggeriet, mens det er forpagterparret Kenneth og Louise Toft-Hansen, der står for driften af Svinkløv Badehotel, som de overtog året inden, det gamle badehotel brændte ned.

Svinkløv Badehotel Det nye Svinkløv Badehotel åbnede for telefoniske værelsesbookinger 25. februar. Sæsonen kommer til at løbe fra 10. maj til 6. oktober. Det er ikke muligt at booke længere frem end til sæsonen 2019.

Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden i 2016 på grund af en elektricitetsfejl i en tørretumbler.

Det var ægteparret Kenneth og Louise Toft-Hansen, der overtog rollen som forpagterpar efter sæsonen i 2015. De har været med under hele genopførslen og er også dem, der tager imod gæster, når badehotellet genåbner.

Det nye Svinkløv kommer til at ligge samme sted - i bunden af Jammerbugten i Nordvestjylland, 200 meter fra Vesterhavet.

Svinkløv blev opført i 1925 af dansk-amerikaneren Carl Brix Kronborg, der havde et ønske om at bygge et badehotel ved Svinkløv.

Det har desuden været inspirationskilde til TV2's populære serie "Badehotellet", hvor flere naturscener er indspillet ved hotellet.

Adressen er Svinkløv Badehotel, Svinkløvvej 593, 9690 Fjerritslev.

Ægteparret Kenneth og Louise Toft-Hansen til et pressemøde i sommeren 2018, der handlede om byggeriet af det nye Svinkløv Badehotel, som de forpagter. Kenneth Toft-Hansen startede som køkkenchef på Svinkløv i 2009. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Et ikonisk badehotel Det er den sydfynske tegnestue Praksis Arkitekter, der står bag tegningerne. Byggefirmaerne Keld & Johs. og Hustømrerne står for tømrerarbejdet med byggeleder Henrik Carstensen i spidsen for opførslen. Steen Royberg fortæller, at der bliver arbejdet på livet løs for at blive færdig til åbningen. Egentlig var det forventningen, at hotellet ville stå klar i 2018, men det blev forsinket. - Der har været tre myndigheder indover byggeriet, hvilket betyder, at det har været mere besværligt end normalt, hvor der kun er en, forklarer han. Der er Kystdirektoratet, fordi Svinkløv ligger så tæt på kysten. - Og så er der Naturstyrelsen, fordi hotellet ligger på lejet grund i naturskønne arealer, fortæller Steen Royberg. Den tredje er Jammerbugt Kommune som er sagsbehandlingsmyndighed. - Som bestyrelsesformand må jeg sige, at vi har haft et rigtig fint samarbejde med kommunen. Også set i relation til, at Svinkløv er en af de største arbejdspladser inden for turisme, og er et ikon for landsdelen, fortæller han.

I juli 2018 kunne det nye badehotel fejre rejsegilde. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Et stykke historie klar til fremtiden Det nye Svinkløv kommer på mange måder til at ligne det gamle. Set udefra vil det være svært at se forskel. På samme måde vil gæsterne igen kunne besøge restauranterne, der består af rød, gul og blå stue, men flere vinduer betyder, at der bliver lukket mere sollys ind, og at gæsterne får bedre udsyn mod havet. Selv om det nye Svinkløv er genopført med respekt for historien og det gamle håndværk, bliver det også et hotel, der lever op til nutidens krav. - Udefra kommer det til at ligne det gamle, men indvendigt er der masser af optimeringer, fortæller formanden. Det betyder blandt andet, at der vil være bad på alle værelser og at alle fremadrettede brandkrav er opfyldt. Det samme er alle handicapkrav om tilgængelighed. I det gamle badehotel lå et køkken og et bageri i underetagen. Den er gravet ud, så køkkenet har fået mere plads. - Det var et stort ønske fra forpagterparret, så Kenneth Toft-Hansen kan udfolde sig inden for kokkefaget. Det er klart, at når man kommer ind som gæst, er det ikke noget, man vil kunne mærke til dagligt, men kulinarisk og produktionsmæssigt er det helt optimale vilkår, forklarer Steen Royberg. Derudover har der været fokus på at energioptimere det nye badehotel. Det betyder, at der er solceller faset ind i tagfladerne på kvistene til at varme brusevand. Også produktionskøkkenet er energioptimeret, og p-pladsen kommer til at have ladestandere til el-biler. - Hotellet retter sig mod fremtiden, forklarer Steen Royberg om det nye Svinkløvs bæredygtig profil.

Sådan så Svinkløv Badehotel ud, inden det brændte ned i 2016. Det er Fonden Svinkløv, der står bag genopførslen af et nyt badehotel. Foto: Henning Bagger/ Ritzau Scanpix

Frugten af hårdt arbejde Det er med stor glæde, at formanden ser frem til åbningsdagen, og til at se resultatet af det store arbejde, det har været at genopføre Svinkløv Badehotel. - Da Lise Emborg (tidligere ejer af Svinkløv igennem 22 år, red.) grundlagde fonden, var det egentlig for at drive et hotel. Ikke for at bygge et nyt. Den rejse, vi har været på, har trukket rigtig hårdt på bestyrelsen. Det er arbejdsmæssigt, det har været en hård belastning, med de mange beslutninger, der skulle tages. Den lette løsning for os ville have været at tage forsikringssummen og aldrig have genopført badehotellet, men det var vi enige om, at det kunne vi ikke byde Lise Emborg. Vi var nødt til at tage den her rejse, men den har været hård. Derfor glæder vi os sindssygt meget til, at Kenneth klipper snoren til maj, fortæller Steen Royberg, som ikke er i tvivl om, at det bliver det, han kalder en megastor dag. Også for hele Danmark, hvis interesse for åbningen har været stor. - Det er vores opfattelse, at nu hvor Kenneth Toft-Hansen har vundet verdensmesterskabet for kokke (Bocuse d'Or, red.), og at Svinkløv med betegnelsen som "badehotellets moder", som det er blevet kaldt af journalisten Anders Agger i en række tv-programmer, kan forvente, at han og hans kone Louise vil få et enormt pres på overnatninger og besøg, mener Steen Royberg.