Sverige: Smukt golfanlæg ud til Kattegat

Ringenäs Golf Klubb nord for Halmstad byder på 27 huller og mulighed for hotelovernatning tæt på banen. Gæstetallet i restauranten vil gøre enhver dansk golfklub misundelig.

Enhver dansk golfklubrestauratør kan kun drømme om forhold som i Ringenäs Golf Klubb lige nord for Halmstad. Om vinteren kommer der i gennemsnit 100 gæster for at spise frokost, og om sommeren er det 250-300. Bedøm selv, hvilket af tallene, der er mest imponerende.

Langtfra alle er golfspillere. Ikke bare her, men i mange andre svenske golfklubber, er der i befolkningen omkring klubberne skabt en tradition for, at det er her, man spiser. Ikke som en barmhjertig handling, men simpelthen fordi kvaliteten er i orden. Og restauranten i Ringenäs Golf Klubb er - som man kan forstå - ingen undtagelse. I klubberne får man for under 100 danske kroner typisk salatbar ad libitum, brød, to-tre varme retter at vælge imellem, kaffe, småkager og vand/læskedrik. De mest eksklusive steder kan prisen være en anelse højere.

Ringenäs Golf Klubb har jeg besøgt to gange og kan derfor fastslå, at få steder oplever man en hyggeligere stemning. Og aldrig har jeg set flere ungdomsspillere i og omkring klubhuset samt på banen end her. Klubchef Maria Skoglund lægger da heller ikke skjul på, at ungdomsarbejdet er vigtigt. Rent resultatmæssigt har det også kastet meget af sig: Medlemmerne Julia Engström og Lynn Carlsson spiller på Ladies European Tour, mens Ingrid Lindblad har været verdens bedste kvindelige juniorspiller.

Klubben med 2000 medlemmer og tre fuldtidsansatte trænere er en del af et resort, som også består af et hotel med 24 dobbeltværelser og konferencefaciliteter.

At aktivitetsniveauet er højt, fik vi bekræftet en søndag aften i sommeren 2018, hvor i hvert fald hovedparten af de danske golfbaner ligger øde hen. Klokken 18.30 talte vi hele 67 biler på parkeringspladsen, og selv om nogle givetvis tilhørte hotelgæster, er det stadig imponerende - og en påmindelse om, at det er klogt at reservere starttid på forhånd.