De svenske skisportssteder kæmper for at udvide sæsonen og få folk til at komme, selv om der ikke er sne.

Derfor forsøger mange af dem at udvikle faciliteter til udendørs forårs- og sommeraktiviteter.

I Isaberg kan man nu komme til at køre på kælk, selv efter at sneen er smeltet.

Isaberg har investeret 17 millioner kroner i en oplyst sommerkælkebane, der efter planen åbnes i juli i år.

Sommerkælkebanen bliver 1000 meter lang, og der anlægges også en lift, som bringer de kælkende gæster tilbage til udgangspunktet.

Kælkebanen kan bruges af både børn og voksne.

Isaberg har cirka 200.000 gæster om året - heraf er de 150.000 skigæster.

Ud over den nye sommerkælkebane tilbyder Isaberg også zipline, segway, forhindringsbaner og mountainbikespor til sommergæsterne.

Isaberg ligger cirka tre timers kørsel fra Øresundsbroen på vej mod Jönköping. /vio