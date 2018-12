Sverige: Götakanalen i lejet båd

Motala er kendt for et stor bilsmuseum, men også for smukke cykelture rundt om søen Vättern. Cykelskulpturen er lavet af kunstneren Irene Nordh. Den er opført i anledning af 40-års jubilæet for det traditionsrige cykelløb "Vättern rundt" i 2005. I baggrunden Motalabroen, der åbnede i 2013. Broen er 622 meter lang. Foto: Lars Lund