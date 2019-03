Sverige: Fuld knald på van Gogh på Kalmar Slott

Vincent van Goghs malerier kan i sig selv være en stærk oplevelse, men på en forestående udstilling af hans værker på Kalmar Slott i Småland arbejdes der også med lys- og lydeffekter i en sådan grad, at arrangørerne stiller besøgende i udsigt, at de vil få en oplevelse af at befinde sig inde i kunstværkerne.

Udstillingen hedder "Van Gogh Alive - The Experience" og åbner 30. april. Den kan ses frem til 1. november og er ikke identisk med den van Gogh-udstilling, der tidligere kunne ses på kunstmuseet Arken i Danmark.

Den nye udstilling er på en verdensturné og har tidligere været vist i Ankara, Beijing, Bogota, Dubai, Milano, Shanghai og Tel Aviv. /thor