Stem og vind 5000 kroner: Hvem har taget det bedste foto?

Jysk Fynske Medier har gennemgået dem alle og fundet frem til fem finalister i hver af de tre kategorier. De kæmper nu om titlen som Årets feriefoto og fine præmier fra Bravo Tours. Til vinderen i hver kategori er der et rejsegavekort på 5000 kroner, og til nummer to er der et rejsegavekort på 2500 kroner.

Kåres på rejsemesse

De 15 finalefotos kan ses her på siden, og det er alene op til læserne at afgøre, hvem der skal løbe med hæder og præmier. Det billede, der får flest likes i hver af de tre afstemninger, vinder. Det, der får næstflest, kommer på andenpladsen. Hvis du afgiver din stemme i en af de tre afstemninger, får du selv chancen for at vinde, idet vi blandt alle, der har stemt, trækker lod om et rejsegavekort på 5000 kroner til brug hos Bravo Tours. Jysk Fynske Medier kårer vinderne i forbindelse med Skandinaviens største rejsemesse, Ferie for Alle, i MCH Messecenter Herning 22.-24. februar, men de får også direkte besked.

Kåringen finder sted på udlandsscenen i hal M søndag den 24. februar klokken 14.30. Du kan i øvrigt også møde repræsentanter for Jysk Fynske Medier i hal M på stand 9710.

