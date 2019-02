Stansted: Flere kan sidde ned før afgang

Lufthavnen London Stansted, som tusinder af danskere benytter hver eneste uge, er blevet mere behagelig at opholde sig i, mens man venter på at gå om bord. Antallet af siddepladser er nemlig udvidet med 40 procent til over 1000, skriver Check-in.dk.

Ryanair har hovedbase i Stansted, hvorfra der er forbindelser til Billund, Aalborg, Aarhus og København. Fra april flyver SAS desuden dertil fra København.

Udvidelsen er blot en lille del af en større udbygning og modernisering af Londons tredjestørste lufthavn. /thor