På toppen af hovedstadens nye forbrændingsanlæg Amager Bakke bliver det muligt at stå på ski, vandre, løbe, klatre på Europas højeste klatrevæg eller bare nyde udsigten over Refshaleøen fra en restaurant på toppen. Navnet er Copenhill, og den forventede åbning er i maj.

- Det gik over al forventning. Vi er både glade, lettet og stolte. Processen spillede, og de fleste skiløbere var generelt positive, fortæller Cecilie Nielsen, der er ansvarlig for kundeområdet og kommunikation ved Copenhill.

Et forbrændingsanlæg med en skibakke på toppen lyder som en scene fra en science fiction-film. Ikke desto mindre er det en realitet i forsommeren, når Copenhill forventes at åbne. Det er et center i hovedstaden for friluft- og fritidsaktiviteter, der har været undervejs i tre år. Amager Bakke er navnet på byggeriet, der er en kombination af et miljørigtigt energianlæg og en skibakke. I vinterferien blev halvdelen af den i alt 450 meter lange bakke testet af skiløbere.

Copenhill tilbyder forskellige frilufts- og fritidsaktiviteter som skiløb, vandring og klatring.Klatrevæggen er 85 meter høj og dermed Europas højeste kunstige klatrevæg.Skibakken er lavet af neveplast og består af sort, rød og blå sværhedsgrad. Den byder på slalombane, freestylepark og et børneområde.I bunden af skibakken ligger et skicenter med café, skibutik og -udlejning.Både pisten og vandrestien er 450 meter lang.Et udsigtspunkt på toppen ligger i 85 meter højde. Restauranten ligger i 78 meter højde.Det er den internationalt kendte arkitektvirksomhed Bjarke Ingels Group, der vandt en arkitektkonkurrence i 2011 med Copenhill. Det er Christian Ingels, fætter til Bjarke Ingels, der er direktør for Copenhill.Det er gratis at besøge Copenhill, men det kræver betaling og online booking at bruge skibakken. Der er flere pristilbud. En time koster 150 kroner og et årskort 2.495 kroner.Adressen er Vindmøllevej 6, 2300 København S.Læs mere og følg med i åbningen på www.copenhill.dk

Skibakken er beklædt med neveplast, som er børster, der er smurt med et tyndt lag af silikone. Neveplast er også navnet på den italienske virksomhed, der har produceret materialet siden 1998. Selvom man kommer til at kunne stå på ski og snowboard om sommeren, anbefaler Copenhill, at man er klædt i lange bukser og trøje med ærmer, for underlaget kan give brandsår, hvis man falder.

- Man skal lige tage et par ture, før man har en god fornemmelse for grebet. Den er god til at træne skisportsteknik på. Fordi underlaget er glattere end sne, skal man være mere skarp på sin teknik end på en skibakke af sne, fortæller hun.

Skibakken er lavet af neveplast, som er et plastmateriale, der minder om et underlag af sne. Bakken er inddelt i sort, rød og blå sværhedsgrad, hvoraf man begynder med sort fra toppen. Cecilie Nielsen har selv prøvet skibakken flere gange.

Fællesskab på bakketoppen

Skibakken bliver ikke den eneste attraktion på Copenhill. Tagfladen af Amager Bakke kommer også til at byde på vandrestier og på Europas højeste kunstige klatrevæg på 85 meter. Det er ganske gratis at gå sig en tur til toppen og eventuelt smutte forbi restauranten og nyde udsigten. Copenhill håber, at forbrændingsanlæggets bakketop kommer til at blive et omdrejningspunkt for forskellige fællesskaber.

- Det føles godt at komme ud være en del af et fællesskab. Vi ønsker, at folk får en god oplevelse, fortæller Cecilie Nielsen.

Man kan melde sig ind i for eksempel skiklubber for både voksne og børn og en løbeklub, som allerede er i gang.

- Løberne mødes derude om søndagen. Lige nu løber de rundt om anlægget, mens de venter på, at bakken åbner, fortæller Cecilie Nielsen.

Medlemskaberne giver også fordele og rabatter til forskellige samarbejdspartnere.