Sportsferie: På mountainbike gennem Rold Skov

Hotel Comwell Rebild Bakker ligger på grænsen til Rebild Bakker og Rold Skov. Skoven har i løbet af de seneste år vokset sig til et af landets største mountainbikeområder, hvor der er mulighed for at få masser af højdemeter i benene og nyde udsigtspunkterne. Hotellet arrangerer mountainbiketure med guide, og alle kan være med.

Aktiv ferie rimer for mange med Club La Santa og sydens sol. På Hotel Comwell Rebild Bakker er der dog mulighed for at tage på aktiv familieferie uden at skulle have passet med. Hotellet, som ligger lige på kanten af Rold Skov og Rebild Bakker, tager nemlig den omgivende natur i brug og arrangerer blandt andet mountainbiketure med guide. Hotellet har tre slags ture, en for begyndere, en sightseeingtur, hvor alle kan være med, og en for øvede mountainbikeryttere. Alle turene tager omkring halvanden time, og man kan låne cykler på hotellet.

- Vi har nogle af de bedste spor i Danmark, og i princippet kan alle være med på vores begynder- og sightseeingture. Vi ser på, hvem der skal med og justerer sværhedsgraden derefter, fortæller receptionschef Line Mathiasen.

På sightseeingturene gør gruppen holdt ved forskellige udsigtspunkter og historiske steder, og ruten går blandt andet forbi Store Økssø, som ligger omtrent fem kilometer fra hotellet. Den 33 hektar store skovsø er af typen brunvandet sø, og på trods af det brune vand er søen en af de reneste i Nordjylland, og der er badesteder flere steder langs bredden.

Guiderne sørger før turene for at give instruktioner til turens deltagere, så alle lærer at bremse rigtigt og har styr på sikkerheden.

- Det er vigtigt for os, at alle, der melder sig til turene, tager af sted med ro i maven, og guiderne fører an eller sakker bagud og sikrer bagtrop, når der er brug for det, fortæller Line Mathiassen.

Det er også muligt at låne mountainbikes og tage af sted på egen hånd. Som man kender det fra skiløjper, har ruterne farvekoder, alt efter hvor svære de er.