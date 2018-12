Spies lægger afstand til konkurrenter

Spies har styrket sin position som den største charterrejsearrangør i Danmark. Selskabet er tæt på at sælge hver fjerde af denne type rejser med afgang fra Danmark.

Det fremgår af de nyeste tal fra Rejsearrangører i Danmark, som er charterselskabernes brancheorganisation.

Spies sendte i perioden fra 1. oktober 2017 til 30. september i år 273.699 gæster på ferie. TUI (tidligere Star Tour) måtte afgive andenpladsen til Apollo, men det er kun få hundrede rejsende, der adskiller de to. Kigger man alene på de rendyrkede charterrejser - altså ferieture uden brug af rutefly - er TUI dog fortsat nummer to efterfulgt af Bravo Tours og Apollo.

Spies' administrerende direktør, Jan Vendelbo, glæder sig over, at selskabet nu er 56 procent større end nummer to. For fem år siden var forskellen blot 8 procent, konstaterer han i en pressemeddelelse. Medvirkende til succesen er ifølge direktøren, at Spies har haft fokus på at udvikle egne hotelkoncepter målrettet familier og voksne, men også rejser med rutefly til storbyer og eksotiske rejsemål trækker op. /thor