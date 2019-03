Spies flyver til ny ferieby i Egypten

Marsa Alam er navnet på en egyptisk ferieby, som kun få danskere endnu har stiftet bekendtskab med. Men måske skal man til at vænne sig til navnet på linje med meget populære Hurghada cirka 250 kilometer længere nordpå og ud til Det Røde Hav.

I hvert fald begynder Spies at sende gæster dertil fra oktober, og ligesom de øvrige egyptiske feriesteder er det strandene og varmen samt muligheden for at snorkle og dykke ved koralrev, der trækker. Man kan blandt andet se havskildpadder, ligesom der er søkøer omkring Abu Dabab Bay.

Flyvetiden fra Danmark er cirka fem timer. På en af de billige afgange - 10. december - kan man få en uge på hotel i delt dobbeltværelse med all inclusive fra 4500 kroner. /thor