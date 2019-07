Spektakulære hoteller lokker turisterne ud af Københavns indre by

Nye og anderledes hoteller åbner i Københavns yderområder. Og flere er på vej. Turisterne efterspørger interessante hoteller og lokal autenticitet frem for Nyhavn og Indre By. Det styrker lokalområderne - og giver gladere turister, viser nye tal.

København oplever i disse år et veritabelt hotelboom. Tal fra hotellernes brancheforening, Horesta, viser, at alene i 2019 åbner eller udvider 14 hoteller i hovedstadsområdet, og i løbet af de næste par år vil endnu 13 hoteller dukke op i København og omegn.

Sydhavn og Nordhavn. Smag på det. Umiddelbart lyder det ikke som de mest eksotiske områder at booke hotel i, hvis man som udenlandsk turist skal på ferie i København. Men smider du en gammel ombygget kran i Nordhavn eller et kæmpe træhotel med hyggelounge i Sydhavn ind i ligningen, så er det en helt anden sag.

- Det er et modsvar til for eksempel airbnb, hvor folk spreder sig ud og lejer lejligheder i yderområderne, fordi de vil have en autentisk oplevelse. Det er attraktivt, hvis hotellet tænker og brander sig på en speciel måde, hvor det bliver en mere integreret del af det lokale miljø. Det er der en efterspørgsel på fra turisternes side, siger han.

- Man kan finde en billigere grund eller bygning i udkanten af byen. En placering i yderområderne er også en måde at gå ud og finde sig en unik beliggenhed, og nogle hoteller udvikler et koncept, hvor man gerne vil positionere sig i markedet som en del af lokalmiljøet, siger Jens Friis Jensen, som også sporer en stigende interesse for det lokale hos turisterne.

At hotellerne vælger at åbne i utraditionelle områder som eksempelvis Sydhavn og Nordhavn, er der flere årsager til. Infrastrukturen i København er væsentligt forbedret, og opfattelsen af, hvad der er en del af Københavns centrum, har udviklet sig med tiden.

Hotellerne skal være mere spektakulære

For at trække turisterne med ud af byen skal hotellerne til gengæld diske op med noget ekstra. Det er med andre ord ikke længere nok kun at tilbyde en seng og en morgenmadsbuffet.

Et af de nye hoteller, der netop har slået dørene op, er Moxy i Sydhavn. Hotellet skiller sig ud ved at være opført i træ, og man forsøger helt bevidst, efter amerikansk forbillede, at blive en del af lokalmiljøet.

- Moxy er et lifestyle-produkt, hvor der er lagt vægt på fællesarealerne. Der er bibliotek i den ene ende og fest og ballade i den anden. Man kan sidde med sin computer og høj musik det ene sted, og så er der bordfodbold, spil og cocktailbar i den anden ende. Det er for at gøre os mere interessante, men også for at blive en del af det kedelige Sydhavn. Vi vil gerne være en destination for de lokale også, siger Peter Haaber, administrerende direktør i organisationen Zleep Hotels, der driver hotellet.

Et andet hotel, der ikke er placeret i centrum, er The Krane i Nordhavn. Her er en gammel industriel kulkran ombygget til et eksklusivt og ekstravagant hotelværelse. I det tidligere maskinrum er der etableret et dobbeltværelse, og det gamle førerhus er blevet til et loungeområde. Ifølge livsstilsekspert og trendforsker Mads Arlien Søborg er den helt unikke og særlige turistoplevelse en tydelig tendens, og flere rejser gerne efter hotellet som destination.

- Der kommer flere af de spektakulære hoteller. Lokalmiljøet skal tænkes ind designmæssigt. Det er den vej, de fleste storbyhoteller vælger at gå. Unikt og lækkert med gode designoplevelser som The Krane. Det er et helt unikt koncept arkitektonisk, der handler om at give brugeren en specifik oplevelse, som man husker. Og det rejser folk efter. Så er det lige meget, at man ikke ligger i centrum, forklarer han.