Igen i år vil Ferie-Fritid byde børn i alle aldre velkommen i et børneområde. I år er det erfarne spejdere fra spejdergruppen Polarstjernen i Odense, der står for aktiviteter og underholdning alle dagene fra 25. til 27. januar. Her kan børnene blandt andet lave deres egne dyrevenner som for eksempel kaniner og ugler i materialer af træ og læder.

Kreative aktiviteter

Der er også mulighed for at lave fyrfadsstager af syltetøjsglas og nøgleringe af faldskærmsline. De ting som børnene laver, er de velkommen til at tage med hjem. Polarstjernen har stor erfaring med at lave spændende aktiviteter for børn. En viden, som de bruger til at skabe et børnevenligt aktivitetsprogram, der også giver en smagsprøve på spejderlivet i Polarstjernen.