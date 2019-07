Sommerkælkebakker og el-cykler: Skidestinationer gør sommerklar

Når sneen smelter på de svenske skipister, er der blevet flere muligheder for at bruge dem til sommeraktiviteter som blandt andet vandring og MTB-løb. Ifølge Visit Sweden sæsonudvider flere regioner i Sverige med sommeroplevelser.

Blandt nogle af nyhederne for friluftslivfolket er en sommerkælkebakke i Isaberg, el-cykler i Långberget - som er blevet en populær aktivitet - og muligheden for at følge digitale cykelruter i Billingen, der er et officielt Vasaløbscenter. (mepje)