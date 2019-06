Sommer i Østjylland: Fem kunst-tip til en regnvejrsdag

Som vi kender den danske sommer, vil der være dage fyldt af regnvejr og torden. Og hvad er bedre end at bruge en regnvejrsdag under et tag, hvor man kigger på noget smukt, spændende og måske endda udfordrende og horisontudvidende? Vi guider til fem kunstmuseer i det østjyske, hvor man kan bruge en dag i ly for regnen - eller solen, hvis sommeren bliver ligeså varm som sidste år.