Sociolog om singlerejser: - Singlemødre vil også opleve noget

- Singlemødrene sidder jo ikke længere og gemmer sig på et resort. De vil også ud og opleve noget. Men der er helt klart stadig nogle, der føler, at de bliver kigget skævt til, når de står ude i verden med deres børn. Jeg oplever dog, at det er ved at ændre sig. Flere rejser af sted, og dermed bliver det mere almindeligt. I den forstand er det primært på resortferier, man mærker, at folk kigger skævt til en, mens de selv sidder som par. Men helt ærligt - jeg vil hellere sidde og tale med mine to sønner end at sidde med min eksmand og være helt stille. De sidste slags par ser jeg flere af, når vi er på ferie, siger Emilia van Hauen, som lige nu er i færd med at planlægge en tur med sine sønner på 16 og 18 år.

- Og det er da langt mere sårbart at tage dem til Bali uden en anden voksen. Hvis der for eksempel er nogen, der putter noget i den enes sodavand, så står jeg alene med ansvaret, men jeg tager af sted alligevel, siger Emilia van Hauen, der også tidligere har kørt rundt i USA med sin eksmands første ekskone og deres i alt fem børn.

- Vi kørte rundt i en autocamper. Og da jeg parkerede den bil efter 14 dage - uden en ridse - så tænkte jeg: "Nu kan de fandeme bare komme an!"