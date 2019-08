Smidt ud af Venedig for at brygge kaffe

Det blev en dyr tur til Venedig for et yngre rygsæksrejsende par fra Tyskland. Ved den store turistattraktion Rialto-broen blev de to turister spottet i at brygge kaffe over et gasblus. Det resulterede i en politianmeldelse, og kort efter stod det lokale politi klar. Det er ikke til at vide, om det unge par nåede at slukke deres kaffetørst, men sikkert er det, at det kostede dem en bøde på 950 euro (cirka 7000 kroner) og en udvisning af byen. Det skriver netmediet Standby.dk.

Hvert år gæster over 30 millioner turister Venedig, som er en af de byer, der har store udfordringer med overturisme. Det skal forskellige regulativer dæmme op for. Et af dem er, at det er forbudt at brygge kaffe i det offentlige rum med medbragt gasblus og at holde picnic bestemte steder. Det kan forresten også blive en dyr fornøjelse at gå med nøgen overkrop i den italienske by. /mepje