Smag på Limfjordens delikatesser

Krabber, hummer, blåmuslinger og østers. Limfjorden er rig på delikatesser, og det er et område, som Jyllandsakvariet for alvor har åbnet op for. Udover deres sælsafari arrangerer akvariet ture ud af huset, hvor madglade turister kan komme ud at samle skaldyr. Turene foregår med guide og på forskellig vis, afhængig af hvad der samles. Nogle gange foregår det med ruser eller tejner, andre gange er waders nok til, at man kan komme ud og plukke muslinger og østers.

- Madturene er noget, der hele tiden udvikler sig, og vi bliver klogere på, hvad man kan samle og bruge i madlavningen. Der er mange ting, som bliver anset for store delikatesser andre steder i verden, men som vi ikke har fået øjnene op for i Danmark, og det vil vi gerne være med til at rykke ved. Blandt andet har vi fået øjnene op for tøffelsnegle, som er en overset spise, siger Michael Madsen, Jyllandsakvariet.