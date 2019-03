Slovenien: Melania Trumps hjemland er blevet et feriehit

Sloveniens hovedstad Ljubljana har oplevet et sandt turistboom de seneste år. Folk har fået øjnene op for den hyggelige by med gamle caféer og smuk arkitektur. USA's præsidentfrue Melania Trump har en stor del af æren.

Melania Trump har delt vandene i USA - og i store dele af den vestlige verden, men i ét land er de overvejende begejstrede for den amerikanske førstedame, nemlig hjemlandet Slovenien. I mange år var den lille nation, der ligger klemt inde mellem Østrig, Italien, Ungarn og Balkan, et land, de fleste blot kørte igennem for at nå videre til Kroatiens indbydende strande og øer. Det ændrede sig med et trylleslag, da Donald Trumps valgsejr gjorde den slovenskfødte Melania Trump til "First lady". Melanija Knavs, som hun oprindeligt hed, voksede op i provinsbyen Sevnica, mens Slovenien endnu var en del af den kommunistiske føderation Jugoslavien. Sevnica ligger smukt ud til floden Sava godt 50 kilometer øst for hovedstaden Ljubljana, som hun senere flyttede til. Førstedamen har aldrig lagt skjul på, hvor hun kommer fra og har derfor været med til at sætte Slovenien så meget på verdenskortet, at landet oplevede et sandt turistboom allerede i månederne op til det amerikanske præsidentvalg i 2016. Besøgende fra både andre europæiske lande og oversøiske nationer, ikke mindst USA, har fået øjnene op for Sloveniens imponerende og meget alsidige natur - samt ikke mindst skønheden i Ljubljana. New York Times og andre amerikanske medier var hurtige til at aflægge byen et visit efter Donald Trumps valgsejr - hvilket faldt sammen med, at Ljubljana var grøn hovedstad i Europa. Siden er det kun gået i én retning for turismen i Slovenien, der alene sidste år steg med 17 procent til 3,4 millioner besøgende fra udlandet. Man kan levende forestille sig, at ikke så få ansatte i hotel- og restaurationsbranchen har Melania Trump med i deres aftenbøn. En bedre goodwill-ambassadør kunne turistbranchen ikke have ønsket sig.

Vejen dertil Rejsetidspunkt: Bedst fra april til oktober. I december afholdes et kæmpe julemarked, og hele byen dekoreres.Transport: Mange kører selv til Slovenien. Vejene er gode i landet. Man kan flyve til Ljubljana eller til Zagreb i Kroatien, der kun ligger et par timers kørsel væk. Der er heller ikke langt til byer som Wien og Venedig. Kroatien er uden for Schengen, så beregn ekstra tid i lufthavnen, hvis man går efter denne løsning. Mad og drikke: Sloveniens menukort er i høj grad præget af både Italiens, Østrigs og det nordlige Balkans køkkener. Der dyrkes god vin i landet, og man bør prøve den lokale øl Lasko. Mange caféer serverer også æblekagen strudel, der smager himmelsk. Priserne er et godt stykke under de danske.



Overnatning: Der findes hoteller og airbnb i alle prisklasser i byen. Er man på et kort besøg, og vil man sikre sig hurtig adgang til de centrale strøg, er det mondæne Grand Hotel et godt bud.

Oppe fra borghøjen er der et raffineret kig til kirkespir, tegltage ? og længst ude Sloveniens bjerge. Foto: Kristoffer Flakstad

Opfandt slovenerne hjulet? Ljubljana, der blev Sloveniens hovedstad efter uafhængigheden i 1991, er en gammel by. Forskere mener, at her boede mennesker for over 9000 år siden, og i 2002 gjorde man et enestående arkæologisk fund i sumpområderne syd for byen, nemlig et træhjul, der menes at være 5000 år gammelt. Det er dermed det ældste træhjul i verden, og historikere verden rundt har lige siden funderet over, om det var slovenerne, der simpelthen opfandt træhjulet? I dag findes der ikke synlige spor af stenalderens Ljubljana, dårligt nok af middelalderens. Byen blev ramt af kraftige jordskælv i først 1511 og derefter i 1895. Begge gange måtte store dele af byen genopføres. Ljubljanas indre er derfor et sammensurium af renæssancegader og huse i jugendstil, der sammen med enkelte middelalderbygninger udgør et snirklet mønster af gader og hyggelige pladser. For den 18-årige arkitekturstuderende Melania Trump har byrummet utvivlsomt været et slaraffenland af historiske stilarter og spidsfindige, arkitektoniske løsninger, der har betaget og inspireret både hende og medstuderende. Prikken over i'et er borgen Ljubljanski grad, der knejser på en stejl klippe over byen. Den tegner sammen med de røde tegltage og mange sirlige kirkespir byens poetiske skyline. Midt gennem byen strømmer Ljublanica-floden med imponerende broer og romantiske passager, hvor grædepile kysser den spejlblanke overflade, og kærestepar promenerer hånd i hånd.

Markedskulturen blomstrer i Ljubljana, hvor bønder kommer ind hver eneste dag og sælger ud af årstidens lækre grøntsager og frugter. Foto: Kristoffer Flakstad

Tidageskrigen taler vi ikke om Det var romerne, der anlagde Ljubljana, og byen var i mange hundrede år en strategisk vigtig stad, som forskellige magthavere fra Napoleon til habsburgerne gjorde, hvad de kunne for at holde på. Slovenerne var i århundreder en del af det østrig-ungarske rige og har altid været kulturelt orienteret mod Østrig og Italien - ikke det Jugoslavien, som man ufrivilligt blev en del af efter anden verdenskrig. Af samme grund var slovenerne hurtige til at erklære sig selvstændige efter murens fald. I Beograd valgte man at sende tropper til den slovenske grænse, hvor den ultrakorte uafhængighedskrig blev udkæmpet fra 26. juni til 6. juli 1991. Det lykkedes de slovenske styrker at kontrollere landets grænser mod det nuværende Kroatien, og magthaverne i Serbien indså, at Slovenien var tabt. Melania Trump havde i øvrigt forladt sit hjemland kort forinden og levede under den jugoslaviske opløsningstid et sødt liv langt væk fra de raslende sabler, nemlig i Milano og Paris, hvor modelkarrieren nåede nye højder. Hjemme i Slovenien blev 18 soldater og 12 civile dræbt under tidageskrigen. Spørger man folk i Ljubljana i dag, var lynkrigen nærmest kun et komma i landets historie. De er for længst rykket mentalt videre, og man vil langt hellere tale om den økonomiske opblomstring, Slovenien oplevede i tiden efter uafhængigheden, og som i 2004 førte til et EU-medlemskab. Man fornemmer en national stolthed over det lille lands formåen trods hårde odds efter krigene på Balkan - og Ljubljana er i dag en smilende by, hvor selvtilliden og glæden ved livet viser sit ansigt gang på gang.

Der er serveringssteder overalt i den indre by ? og man må tage alternative metoder i brug for at skabe plads til flere caféborde. Foto: Kristoffer Flakstad

I Melanias fodspor Rammer man den slovenske hovedstad på en lun dag i sommerhalvåret, kan man være sikker på, at enhver stol på fortovsbeværtningerne langs floden Ljubljanica er optaget. Der er latter og snak i luften, kaffekopperne klirrer, og vinglassene funkler i solen, mens cyklister og fodgængere myldrer forbi. Og man vil hurtigt opleve, at her er mange unge mennesker, og at de elsker at gå på café. Mange unge kommer hertil for at studere på Sloveniens største og ældste universitet. Det samme gjorde Melania Trump, der som ung søgte ind på universitetets studier for arkitektur og design. Hun gennemførte dog aldrig studierne, da hun i stedet tog til Milano for at leve af at være fotomodel. Hendes skønhed var allerede blevet spottet flere år forinden, og hun finansierede sine arkitekturstudier ved at arbejde som model - et job, der til sidst blev så omfattende og lukrativt, at hun besluttede at forlade hjemlandet for aldrig at komme til at bo her fast igen. Det var også modelkarrieren, der bragte hende til New York, hvor hun i 1998 mødte Donald Trump, der jo siden sensationelt blev USA's præsident. Det møde endte med at komme hjemlandet til gavn. Turistbranchen arrangerer ture til hjembyen Sevnica og guidede gåture rundt i "Melanias Ljubljana", hvor hippe cafeer og byens smarteste handelsgader naturligvis frekventeres. Slovenien er blevet førstevalg for førstedamefans.

Ljubljana er fuld af unge mennesker, der kommer her for at arbejde og studere ? ligesom i sin tid Melania Trump, der læste arkitektur på universitetet før modelkarrieren tog fart. Foto: Kristoffer Flakstad

Ved sin mands side. Melania og Donald Trump. Foto: Mandel Ngan

Melania Trump er tidligere model og flyttede til USA i 1996. Foto: Stringer/Scanpix 2016