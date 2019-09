Der er mere til det skotske køkken end haggis, friturestegte marsbarer og fish'n'chips - men sidstnævnte sniger sig alligevel med på listen her (når nu det er verdens bedste, så skal den jo med). Selv om Skotland er velrepræsenteret i Michelin-guiden, behøver man ikke at have den store pengepung fremme for at spise godt og spise meget - for i Aberdeenshire er portionerne store, og der skal helst være kartofler til. Her er fem lækre spisesteder, der tager til i pris, men ikke bliver for dyre.