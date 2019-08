Drømmer du om at vandre i den storslåede skotske natur, besøge imponerende slotsruiner og få varmen over en whisky fra et lokalt destilleri, så er drømmen måske tættere på, end du lige tror. Her er et komprimeret - eller destilleret - forslag til, hvordan du med få overnatninger kan smage på nogle af de bedste ting, Skotland byder på (helt bogstaveligt).