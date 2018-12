Skiferie i Polen: Zakopane er mere end bare et godt skiområde

Sig navnet til en af de 38 millioner polakker, og du vil opleve, hvordan de alle får et drømmende udtryk i øjnene. Stedet er næsten ukendt for danskere, og det er synd, for Zakopane er en idyllisk skiby, der er omgivet af betagende, høje bjerge, små landsbyer og en helt særlig lokal arkitektur.