Sjove ting til dovne sommerdage: Badestol med motor og flydende højttalere

For legebarnet: badestol med motor. Foto: Pool Candy

Badestol med motor, sammenklappelig trækvogn og flydende højttaler er nogle af de ting, der kan gøre dage i sommervarmen lidt sjovere.

Badestol med motor Den nye gadget med det uendeligt lange navn PoolCandy Splash Runner Motorized Pool Lounger gør det lidt sjovere at sidde i en oppustet lænestol i svømmebassinet, ved stranden eller i badesøen. Den er nemlig på undersiden forsynet med to små elektriske bådmotorer, som kan fjernstyres fra to joysticks på armlænene. Man kan sejle fremad, baglæns og dreje til højre og venstre. Pris: 199,99 dollar (cirka 1300 kroner). Læs mere: www.poolcandy.net.

Musikken og stemning i svømmebassinet. Foto: Vooni

Flydende musik Den flyder, er naturligvis vandtæt og har flot led-belysning - højttaleren, som kan sluttes til smartphonen via bluetooth (rækkevidde op til 10 meter). Den lille kraftige højttaler, som kan sørge for stemningen i poolen, hedder Vooni Pool Speaker. Den vejer 755 gram og måler 18 centimeter i diameter. Pris: 729 kroner. Læs mere: www.coolstuff.dk/Vooni-Pool-Speaker-Vandtat-Hojttaler.

Kør af sted med alt udstyret til en dag på stranden. Foto: Utenu

Fold-ud-trækvogn Slut med at slæbe på alt udstyret til badedagen. Utenu sammenklappelig trækvogn fylder ingenting i bilen (55x22x79 centimeter), men kan udslået transportere op til 100 kilo. Den er let at bruge og kræver ingen montering. Fås i rød og blå. Pris: 499 kroner. Læs mere: www.coolstuff.dk/Utenu-Sammenklappelig-Trakvogn.

Kan holde dåser og flasker kolde i 12 timer. Foto: Yaket

Kolde drikke Koldt at drikke er godt på en varm dag. Denne Yaket Ice, som har plads til seks dåser eller flasker bag gummibåndet om det formede kølelement, kan holde drikkevarer kolde i 12 timer. Pris: 29,99 dollar (cirka 200 kroner). Læs mere: https://yaketgrip.com/.

Flyt efter sol og skygge med den mobile hængekøje. Foto: Coolstuf

Tag-med-hængekøje Lyst til en lur i skyggen, så flyt hængekøjen ind i skyggen. Mobil hængekøje tager kun et minut at slå ud. Den vejer knap 10 kilo og måler sammenklappet 100x15x15 centimeter. Bæretaske medfølger. Hængekøjen kan klare op til 110 kilo i vægt og passer til personer under 190 centimeter i højden. Pris: 579 kroner. Læs mere: www.coolstuff.dk/Mobil-Hangekoje.