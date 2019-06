Sejl med til øhavets flotteste udsigt

Fra toppen af Milebjerg på Bjørnø kan man se langt ud over Det Sydfynske Øhav. Der er udsigt til Strynø, Lyø, Avernakø, Skarø, Drejø og Hjortø, alle øer som man kan besøge med den gule katamaran Seahawk, der sejler øhopsturister i sommermånederne. Bjørnø rager med sin 23 meter høje bakke op i landskabet. For den er den eneste af øerne, som istiden formede til et naturligt højt udkigspunkt midt i øhavet, hvor bølgetoppe og bøgetoppe ellers er de højeste punkter. - I modsætning til de andre øer er Bjørnø ikke flad. Den er en lille moræneknold midt i vandet. Der er en fantastisk udsigt fra bakketoppen, som man kan gå op til. Man kan faktisk gå rundt om hele øen på bare et par timer. Og når det er godt vejr, samles man til molekaffe på havnen. Her er øhavets bedste udsigt, fordi man ser ind mod Faaborg og Svanninge Bakker, når man nyder solnedgangen, siger Mads Rye Sletbjerg, turistmanager i Visit Faaborg. Han glæder sig over at have fået endnu en idyllisk ø med på øhop-ruten. - Bjørnø er lidt speciel, for der bor kun 32 mennesker på øen. Med færgen tager det et kvarter til Faaborg, og det vil sige, at de fastboende, der arbejder, alle pendler til Fyn. Der er stort set aldrig et hus til salg derovre, for det er attraktivt at bo der. Samtidig betyder det også, at Bjørnø ikke lever af turismen på samme måde som de andre øer. Måske er det derfor, den først kommer med i samarbejdet nu, vurderer Mads Rye Sletbjerg. På den sydfynske ø kan man besøge Café Pileflet, og et ishus på havnen holder åbent i sommermånederne. Der er kun et par sommerhuse, men ingen man kan leje. Til gengæld kan man leje huse og værelser hos Bjørnøgaard eller overnatte i telt på naturlejrpladsen. Dagligvarer skal man have med fra Fyn, hvis man overnatter.