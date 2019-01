Nogle rejser verden rundt med det primære formål at spise på så mange restauranter med Michelin-stjerner som muligt. De - og andre med interesse for kulinariske oplevelser - har fået yderligere grunde til at besøge San Francisco i Californien.

Byen og oplandet har nemlig styrket sin position som USA's kulinariske hovedstad. I 2019-udgaven af Michelin-guiden har restauranterne Atelier Crenn (San Francisco) og Single Thread (Healdsburg) for første gang opnået tre stjerner i den verdenskendte guide. Dermed har San Francisco og omegn 80 Michelin-stjerner fordelt på 58 spisesteder. Otte af restauranterne har tre stjerner, og det kan selv ikke New York matche i hele USA.

Samtidig er chefkok på Atlier Crenn, Dominique Crenn, den første kvinde i USA, der modtager tre Michelin-stjerner. Og hun havde endda mere at fejre: Hendes nyeste restaurant, Bar Crenn, modtog nemlig én Michelin-stjerne. Esquire Magazine var åbenbart endnu mere begejstret end Michelin-inspektørerne, for bladet kalder Bar Crenn "en af USA's bedste restauranter".

Det er også værd at bemærke, at et måltid på en Michelin-restaurant ikke behøver at koste en formue. En af USA's billigste, AL's Place, ligger tilfældigvis også i San Francisco. Den er vegetarisk, og en hovedret koster fra omkring 120 kroner.

Og lad os så slutte af med restauranten Angler på en af San Franciscos bedst kendte gader, Embarcadero: På Esquires liste over "Bedste nye restauranter" i USA indtager den førstepladsen. /thor