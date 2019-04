I begyndelsen af maj vil Naturamas permanente naturhistoriske udstilling glimte og glitre, når særudstillingen "Naturens Juveler" rykker ind. Her kommer besøgende til at kunne gå i opdagelse i 35 unikasmykker, der er skabt af 35 særligt indbudte danske og udenlandske guld- og sølvsmede. Særudstillingen er et resultat af en udfordring om at forevige udvalgte dyr i ædelmetaller, ædelsten, smykkesten og kulturperler. De 35 smykkesmede har haft fokus på at fange dyrenes specielle karaktertræk.

- Med sidste års udstilling, hvor vi udstillede dyreinspirerede couture-kjoler skabt af Jim Lyngvild, har vi set, hvordan vi kan nå et publikum, der ikke har deres normale gang på en naturhistorisk attraktion. Særudstillingen "Naturens Juveler" er en helt naturlig efterfølger. Mennesket har gennem årtusinder båret smykker inspireret af naturen, og med udstillingen skaber vi endnu en mulighed for, at gæster, der besøger os, bliver inspireret af naturens vidundere, fortæller Naturamas direktør Mette Thybo.

Udstillingen er skabt i samarbejde med Nina Hald, der er smykkeskribent, og Bodil Binner, der er guldsmed.

Udgivelsen af kataloget til Naturens Juveler er muliggjort ved støtte fra følgende sponsorer, fonde og legater: Kay Bojesen Denmark, Ingrid og Knud, Veilskovs Mindefond, Klarlund, Guld- og Sølvvarefabrikantforeningen, Frits Pedersen A/S og Metal Vennerne.