SUP i Søhøjlandet: Midt i søernes stille, dybe ro

Ry har trukket turister til rekreative oplevelser på søerne og åerne fra før Hjejlen sejlede sine første ture til Himmelbjerget i 1861. Hjuldamperen sejler stadig, men nu side om side med soldrevne både, kajakker og kanoer. Den sidste nye måde at opleve vandet på er stående og padlende på et bræt.

Vi står tre mennesker ret op og ned på hver vores oppustelige bræt, der glider gennem søoverfladen. Vi trækker forsigtige spor, som hurtigt bliver udvasket af det klare vand. Birksø er stor, rolig og åben og omgivet af grønt. I horisonten buer Himmelbjerget op med sit tårn på toppen. Hvis vi ikke siger noget, er her helt stille mellem paddelstrøgene. - Om morgenen i dis, er der helt eventyrligt, fortæller David Bennett, der er stand up paddle-guide og indehaver af SUP Lakeland. - Så er det nærmest som at gå på vandet, siger han. I dag er der helt klart både over og under vandet. Nede i det 12 grader varme vand er åkander langsomt ved at springe ud. Der går ikke mange uger, før de hvide blomster duver i overfladen.

SUP Lakeland i Ry



Desuden har han SUP Academy, hvor man lærer at stå på SUP - både de tekniske og de sikkerhedsmæssige aspekter af det.



David Bennett har en fortid som dykkerinstruktør i blandt andet det Røde Hav og Burma, og hans akademi lever om til reglerne for ASI akkrediterede SUP-skole kurser. Af hensyn til sikkerheden udlejer han kun udstyr til folk, der har erfaring med SUP.



Som begynder kan man komme i gang på et Quick Start-kursus på en time. Det koster 299 kroner per person.



Se mere om SUP Lakeland og kurser på For et år siden grundlagde David Bennett SUP Lakeland.Han laver guidede ture på SUP i Søhøjlandet, har udlejning af udstyr, står for Supfarier med bål og overnatning langs Gudenåen og søerne, og planlægger gruppe-events som teambuilding.Desuden har han SUP Academy, hvor man lærer at stå på SUP - både de tekniske og de sikkerhedsmæssige aspekter af det.David Bennett har en fortid som dykkerinstruktør i blandt andet det Røde Hav og Burma, og hans akademi lever om til reglerne for ASI akkrediterede SUP-skole kurser. Af hensyn til sikkerheden udlejer han kun udstyr til folk, der har erfaring med SUP.Som begynder kan man komme i gang på et Quick Start-kursus på en time. Det koster 299 kroner per person.Se mere om SUP Lakeland og kurser på www.suplakeland.dk

Den fotogene marina i Ry ligger i baggrunden, mens vi langsomt kommer op at stå på SUP-brætterne. En fod ad gangen for at holde balancen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Tæt på naturen Netop stilheden er en af SUP-brætternes helt store fordel, når man skal opleve Søhøjlandet, mener David Bennett. Han kommer oprindeligt fra det engelske lake district, men har det seneste år levet af at guide besøgende rundt på SUP-brætter i søerne og åerne omkring Ry. - Det er en meget stille sport, og man forstyrrer ikke det vilde liv, når man padler rundt på et bræt. Man kan komme helt tæt på og få nogle fantastiske oplevelser med havørne, isfugle, oddere, de enorme gedder og sommetider ser vi hjorte, som svømmer over floden, fortæller han. - Vi bevæger os langsomt og uden motorstøj. Og da vi står op på brættet, får vi et uforstyrret kig ned i vandet uden genspejling. Især på Gudenåen, der ofte ikke er mere end to til tre meter dyb, kan man se helt klart på fisk og muslinger, blomster og vandplanter, siger David Bennett og leder os under tre broer: en til mennesker, en til biler og en til det lokale tog, der forstyrrer søernes ro et par gange i timen. I det lave vand samles tusindvis af små fiskeunger, der står nærmest stille i strømmen, indtil en paddel bryder vandoverfladen. Vi dukker hovederne lidt under broen, og efter det snævre vandløb retter vi blikket op mod den store, åbne Knudsø med badestrande, campingpladser, skov og parcelhuskvarter i søkanten. Her har vinden godt fat i vandoverfladen, der bølger. - Der er en stor variation i landskabet. Søer, vandløb, Gudenåen. Nogle af søerne er vilde som havet - den her er over 30 meter dyb. Men åerne er stille og lukkede. Det er det omskiftelige, der gør området så specielt. Hvis man sammenligner med det engelske lake district, er det faktisk bedre at padle her. Naturen er fantastisk, og der er mere end 170 kilometer at sejle på. Det betyder, at vi kan være ud næsten hver dag. Blæser og stormer det et sted, vil der altid være et andet i læ med fladt vand, fortæller David Bennett.

Søhøjlandet



Oplevelser til lands:



Den mest kendte attraktion i Søhøjlandet er Himmelbjerget, som cirka en halv million mennesker besøger hvert år.



Omkring Himmelbjerget kan man gå på vandreture. Der er over 40 kilometer afmærket rute både syd og nord for søerne. Man kan cykle langs vandet og mountainbike i det kuperede landskab på en del af vandrestierne.



Via af firmaet trailtours.dk arrangerer Simon Grimstrup guidede løbeture i Søhøjlandet. Der vil både være fortællinger og fif til at blive en bedre trailløber. Han afholder og så trailcamps for både begyndere og øvede. Simon guider også vandreture, MTB-ture og cykelture i området.



Besøgende kan desuden opleve skoven fra hesteryg. Fuglsang Rideture rider ud med rolige islandske heste. Det er både for børn og voksne, nybegyndere og øvede, samt i små og store grupper.



Holder man bedste ferie med en golfkølle i hånden og 18 huller at skyde efter, er der rig mulighed for det. Der ligger seks golfbaner tæt langs Gudenåen og på en weekend kan man sagtens nå tre baner. Se mere på golfgudenaa.dk.



Oplevelser til vands:



Er man i stedet opleve landskabet fra vandet er det 170 kilometer af sammenhængende åer og søer helt nede fra Gudenåens udspring op til Randers Fjord. Langs ruten er der både camping- og indkøbsmuligheder, så man kan tage opbakning med og overnatte.



Man kan leje kajak, kano, få et SUP-kursus eller leje en solbåd i Ry og tage på opdagelse på vandet.



Vil man selv fange aftensmaden er søerne fyldt med ørreder, aborrer og sandart. Det kræver både lokale og nationale fisketegn for at smide snøren ud.



Vandet i søerne er så rent, at nogle lokale ville sige, at man kunne drikke det. Bade i det kan man også, og der er flere strande langs Knudsø, Skanderborg Søbad, Stilling Badestrand og Vædebro Badestrand.



Se mere på Søhøjlandet ligger i Midtjylland mellem byerne Aarhus, Horsens, Silkeborg og Hammel. Lige i midten af det ligger byen Ry.Det er det område i landet, som ligger højest og samtidig har den største tæthed af søer. Desuden løber Gudenåen lige gennem området.Den mest kendte attraktion i Søhøjlandet er Himmelbjerget, som cirka en halv million mennesker besøger hvert år.Omkring Himmelbjerget kan man gå på vandreture. Der er over 40 kilometer afmærket rute både syd og nord for søerne. Man kan cykle langs vandet og mountainbike i det kuperede landskab på en del af vandrestierne.Via af firmaet trailtours.dk arrangerer Simon Grimstrup guidede løbeture i Søhøjlandet. Der vil både være fortællinger og fif til at blive en bedre trailløber. Han afholder og så trailcamps for både begyndere og øvede. Simon guider også vandreture, MTB-ture og cykelture i området.Besøgende kan desuden opleve skoven fra hesteryg. Fuglsang Rideture rider ud med rolige islandske heste. Det er både for børn og voksne, nybegyndere og øvede, samt i små og store grupper.Holder man bedste ferie med en golfkølle i hånden og 18 huller at skyde efter, er der rig mulighed for det. Der ligger seks golfbaner tæt langs Gudenåen og på en weekend kan man sagtens nå tre baner. Se mere på golfgudenaa.dk.Er man i stedet opleve landskabet fra vandet er det 170 kilometer af sammenhængende åer og søer helt nede fra Gudenåens udspring op til Randers Fjord. Langs ruten er der både camping- og indkøbsmuligheder, så man kan tage opbakning med og overnatte.Man kan leje kajak, kano, få et SUP-kursus eller leje en solbåd i Ry og tage på opdagelse på vandet.Vil man selv fange aftensmaden er søerne fyldt med ørreder, aborrer og sandart. Det kræver både lokale og nationale fisketegn for at smide snøren ud.Vandet i søerne er så rent, at nogle lokale ville sige, at man kunne drikke det. Bade i det kan man også, og der er flere strande langs Knudsø, Skanderborg Søbad, Stilling Badestrand og Vædebro Badestrand.Se mere på visitskanderborg.dk

De tre meter lange SUP-brætter glider roligt gennem vandet. Med et enkelt paddelstrøg kommer man nemt frem, når strømmen og vinden er med en. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Hvor livet er godt Vi vender brætterne og mærker modstrømmen på vej tilbage til læ og fortsætter langs bredden af Birksø. Fiskehejrer flyver lavt, og vi følger en over hundrede år gammel vandrute. Her har Hjejlen sejlet fra Ry til Himmelbjerget siden 1861 og været symbolet på Søhøjlandets rekreative ferieliv lige så længe. Der, hvor hjulbåden ville fortsætte gennem åløbet til Julsø, sejler vi tværs over og padler langs skovkanten hjem. - Der er en stolt tradition for at sejle fra Ry til Himmelbjerget. Men selv før Hjejlen blev søerne og åerne brugt rekreativt i den forstand, at der også dengang var små både, man kunne leje med skipper og blive sejlet ud, fortæller Marianne Purup, turistchef i Visit Skanderborg. - Vi har stadig den traditionelle turistsejlads, men vi har også kanoerne, kajakkerne, robådene, sejlbådene, og siden 2010 har vi haft soldrevne både, turisterne kan leje. Det er miljøvenligt, men det er også venligt overfor dig selv, fordi du sejler så stille. Jeg gør det selv mindst en gang om sommeren, og så pakker vi aftensmad og rosévin med og ankrer op. Og så er livet bare godt. Det handler ikke om at sejle fra A til B, men om bare at sejle ud og være og få ro i hovedet. Det sidste nye i den forbindelse er SUP Lakeland, siger hun. Og ejeren af SUP-skolen i Ry, David Bennett, padler helt i ro, mens jeg og Karen Maria Dixen fra turistkontoret snakker løs midt på søen. Fra sit surfbræt opfordrer han til at lytte til stilheden i skovkanten, mens vi griner lidt og tier. Inde på land har en flok gæs opdaget os, men i stedet for at flakse op i flugt vralter de roligt et par meter længere væk. Og i en ø af siv ligger en svane umærkeligt på sin rede uden at tage synderligt notits af de forbipasserende mennesker på surfbrætter. - Det er grøn turisme - både i overført og bogstavelig betydning. Og det, tror jeg, ligger meget godt til os alle sammen lige nu. Som moderne mennesker har vi rigtig meget lyst til det, som Søhøjlandet kan tilbyde af bæredygtige oplevelser. Man kan få pulsen op sammen med David ude på SUP-brættet, hvis man vil det. Men du kan i høj grad også få pulsen ned. Vores motto er Søhøjlandet under åben himmel. Og det er sådan set bare det, der er vores attraktion - den åbne himmel, siger turistchefen.

Man kan også lægge kræfter i paddelstrøgene for at komme hurtigt frem. På den måde er SUP en god træning for hele kernemuskulaturen og for balancen, da man hele tiden regulerer i ankler og knæ. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Birksø set lidt fra oven. Der er en stor variation i landskabet mellem de åbne vidder på søerne og de smalle, grønne passager i vandløb og åer. Det gør naturoplevelsen spændende. Foto: Birgitte Carol Heiberg

En våddragt beskytter, hvis man skulle ryge i vandet, men der er varmt inde i den lukkede neopren-heldragt, så det 12 grader varme vand køler tiltrængt fødderne. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Naturen og landskabet er smukt og varieret i Søhøjlandet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Det oppustelige SUP-bræt ligger stabilt ovenpå vandet, alligevel vipper det hele tiden en smule, så man får trænet balancen og skal være opmærksom. Ellers ryger man i. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Det oppustelige SUP-bræt ligger stabilt ovenpå vandet, alligevel vipper det hele tiden en smule, så man får trænet balancen og skal være opmærksom. Ellers ryger man i. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Man starter på knæ, og når man har fået balancen og stoler på brættet, kan man komme op at stå. Foto: Birgitte Carol Heiberg

David Bennett instruerer på land, før brætterne bliver lagt på vandet. Paddelstrøgene skal være lodrette og lange. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Man starter på knæ, og når man har fået balancen og stoler på brættet, kan man komme op at stå. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Man er midt i naturen uden at forstyrre den særligt meget, når man paddler på SUP-bræt. Foto: Birgitte Carol Heiberg

David Bennet viser vej gennem en smal passage og guider både i hvordan man står på SUP-brættet og i naturen omkring os. Gennem det klare vand kan man følge med i fiskenes liv, se muslingerne og blomsterne under overfladen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Vandet er så klart og rent, at man kan følge med i livet under overfladen. Derudover er der fugleliv og naturen på land at opleve undervejs. Foto: Birgitte Carol Heiberg

En våddragt beskytter, hvis man skulle ryge i vandet. Foto: Birgitte Carol Heiberg