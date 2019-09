Fra 13. januar næste år kan man igen flyve med SAS fra København til Los Angeles uden stop. Det skandinaviske selskab lukkede ruten for 25 år siden.

Til gengæld har Norwegian valgt at sætte sin rute mellem de to byer på pause i vinterhalvåret.

Et pristjek midt på ugen viste, at en billet med udrejse den 3. februar og hjemrejse den 19. februar kan fås til lige knap 3000 kroner inklusive 23 kilo bagage. Kan man nøjes med håndbagage, er det endnu billigere. Bemærk, at der kan være meget at spare ved blot at flytte sin ud- eller hjemrejse en enkelt dag.

SAS oplyser, at ruten frem til 29. marts vil blive befløjet seks gange om ugen og derefter dagligt med en Airbus A330-300 med plads til 266 passagerer.

Der er ikke tale om en udvidelse af selskabets rutenet, men en flytning af ruten fra Stockholm til København. Det samme er for relativt nylig også sket med Hongkong-ruten. /thor