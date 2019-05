Roskilde Airshow markerer D-dag med veteranbomber

Intet airshow uden klassikere fra anden verdenskrig. Det er næsten en selvskreven regel, men den får alligevel lidt ekstra under årets Roskilde Airshow, når de markerer 75-året fra de allierede invasion i Normandiet i 1944 - den såkaldte D-dag.

For publikum bliver det en oplevelse både på land og i luften. En gruppe entusiaster vil være med til at skabe den rette stemning på jorden, når de iscenesætter livet som amerikansk soldat under krigen til lyden af 40'ernes swing-orkester Sgt. Wilson Army Show.

Hovedattraktionen kommer dog fra England, når motorerne fra Europas eneste B-17-bombefly fra anden verdenskrig, "Sally B", dundrer over Roskilde. "Sally B" er opkaldt efter danske Ellinor Sallingboe, der var partner til piloten Ted White, som omkom i et flystyrt i 1985. Siden har Ellinor Sallingboe arbejdet for at holde "Sally B" på vingerne.

Bombeflyet står til daglig på Imperial War Museum Duxford i England, men har også medvirket i en række film.

- Vi er meget stolte over, at det er lykkedes at få "Sally B" til Roskilde Airshow 2019. Det er et scoop, som mange andre flyshows misunder os. Roskilde Airshow er for alle, både den flyinteresserede og alle dem, der søger en oplevelse fuld af fart, spænding og familietid. Man kan tale med piloterne, høre anekdoter om flyene, sidde i piloternes all time favourite biler - Trans Am'erne, slappe af til musik, spise masser af god mad, nyde solen og hengive sig til drømmen om at flyve, som altid har fascineret os mennesker, siger Per Faldborg Olesen.

Trods årets fokus på anden verdenskrig, præsenterer Roskilde Airshow fly fra det meste af luftfartens historie. Blandt andet krigsfly fra de to verdenskrige, militærfly, trafikfly og helikoptere. Derudover satser arrangørerne også på den voksende disciplin drone racing, hvor man flyver om kap med fjernstyrede droner på specialbyggede baner.

Roskilde Airshow varer fra fredag 16. august til søndag 18. august.