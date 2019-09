Rejsebog: Alternativ ferie i Maldiverne

Når bureauerne annoncerer rejser til Maldiverne, er det ofte med billeder af luksushytter på pæle ude i havet.

Men luksus kan også være 10 dage om bord på et træskib - en dhoni - med tid til snorkling, refleksion, at gøre tingene i eget tempo og nyde opvartningen fra fire besætningsmedlemmer. Lone E. Valentinsen, hendes mand og deres søn valgte at opleve Maldiverne på en alternativ måde og sejlede rundt mellem øer og rev og fik takket være samtaler med besætningen samtidig indblik i de lokales levevis, kultur, miljøproblemer osv. De var simpelthen eneste gæster om bord.

Lone E. Valentinsen fortæller stilsikkert og meget detaljeret om, hvordan en ferie i Maldiverne også kan gennemføres.

Farven Blå. Maldiverne set fra en dhoni. Trykværket. 164 sider med farvebilleder. 220 kroner. /thor