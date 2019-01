Populært hos Amazing Tours: På safari i Karen Blixens fodspor

Forestil dig, at du kan høre en puslen på den anden side af teltdugen. Du ved ikke, om det er en bøffel, en flodhest eller noget helt tredje, men du kan fornemme, at dyret er helt tæt på.

På safari i Afrika får du lov at komme helt tæt på de vilde dyr, men der er ingen grund til bekymring. I hvert fald ikke, hvis du spørger Jens Thykier, der er indehaver af rejseselskabet Amazing Tours, der blandt andet arrangerer safarirejser til Afrika.

- Det er så sikkert, som det kan være. Vi skal huske, at dyrene ikke jager os. Når man bor i et åbent safariområde, skriver man under på, at det er på eget ansvar. Men jeg kan ikke engang huske, hvor mange år vi skal tilbage, siden der sidst er sket noget, og så har det været, fordi folk ikke har fulgt reglerne, forklarer han.

Har man ikke mod på at bo så tæt på dyrene, som man gør i en teltlejr, kan man vælge at bo i en lodge, der er et afrikansk-inspireret hotel med klassiske hotelfaciliteter. Men både i teltlejrene og i lodge-områderne skal man have følgeskab af en safariguide - en såkaldt ranger - hvis man bevæger sig mellem sit værelse og restauranten efter mørkets frembrud.

Følger man reglerne, er der altså ikke noget at bange for, ifølge Jens Thykier.

- Farligt er det ikke, men spændende, ja, siger han.