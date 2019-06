Populært Ø-pas bliver forbedret for 1,5 millioner kroner

Ø-passet er et lille rødbrunt hæfte, som turister kan pakke i tasken, når de tager på ø-hop til 37 danske øer. I passet finder de info om alle øerne og plads til at markere hvert besøg med en ø-silhuet på siderne. Lidt ligesom man som regel får et stempel i sit pas, når man lander i en lufthavn. Ø-passet var så populært sidste år, at det centrale lager måtte melde udsolgt i slutningen af sommeren. Derfor vil der til den kommende sæson blive trykt dobbelt så mange.

Ø-passet er et lille hæfte med inspiration til at besøge 37 danske øer.Der står oplysninger om øerne, færgeruter, sejlafstand og -tid, antal beboere, øens størrelse og beskrivelser til aktiviteter.På færgen eller på havnen finder man en plade med øens silhuet, som man kan gnide over på passets sider.Ø-passet blev indført af Sammenslutningen af Danske Småøer. I dag er det Landdistrikternes Fællesråd, der administrerer det.Læs mere på www.oepas.dk , hvor passet kan bestilles.

Velkommen til et ø-fællesskab

Men et større oplag er ikke den eneste nyhed. Med halvanden million kroner i støtte fra Nordea-fonden og Erhvervsministeriets Landdistriktspulje skal Ø-passet forbedres på tre områder. For det første bliver den digitale del forbedret.

- Der vil stadig være et fysisk pas med mulighed for at få et stempel, men samtidig videreudvikler vi hjemmesiden, så den byder på interaktive kort, videoer, nye billeder og beskrivelser. Sådan så man som potentiel turist har bedre mulighed for at se, hvordan det er på øerne, fortæller Noa Jankovic.

For det andet skal informationen på øerne styrkes. Det bliver den ved hjælp af infostandere, der bliver sat, der hvor færgen lægger til. Det tredje fokus sigter på at skabe et fællesskab for ø-turister og virksomheder.

- Det bliver en loyalitetsklub, som man kan melde sig ind i og på den måde få info om, hvad der rører sig på øerne, fortæller han.