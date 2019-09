På Neonmuseet bliver éns opfattelse af den tidligere østblok udfordret, når man kommer ind i en verden af farver og indtryk. Museet er det eneste af sin slags i Europa, og det har som mission at dokumentere den voldsomt imponerende brug af neonskilte, der fejede over østblokken, så man kunne vise, at der her var gang i hjulene. Blandt andet kan man se en funklende version af Warszawas havfruevartegn, som er en hel del mere kampberedt end den, vi kender på Langelinie.

MozaikaFilminstruktørerne Kieslowski og Wajdas yndlingsrestaurant, da den i 1970'erne og 80'erne var en café. I dag kan du få både traditionelle og moderne retter - også vegetariske.Pulawska 53.Mælkebar PrasowyHar eksisteret siden 1954 og er en af de kendte polske mælkebarer fra kommunisttiden. En del af disse er nu genoprettet og moderniseret, men de er stadig billige - du kan for eksempel få en toretters menu for cirka 40 kroner.Marszalkowska 10/16.prasowy.pl.AlewinoLille moderne restaurant i byens hjerte med god mad og vin. Auteurkøkken med fornuftige priser.Mokotowska 48.alewino.pl.Veganske restauranterWarszawa er i de seneste år blevet et paradis for veganere. Blandt de mest populære er:Tel Aviv Urban FoodPoznanska 11.Krowarzywa Vegan BurgerHoza 29/31.

Museet giver et gribende indblik i, hvordan hverdagen var i den plagede, men ukuelige by. Samtidig præsenterer den også et større billede af de forskellige internationale interesser, der prægede tiden under og efter opstanden.

4 Kultur- og videnskabspaladset

Warszawas Palads for Kultur og Videnskab var oprindeligt et prestigeprojekt for sovjetdiktatoren Stalin. Den 231 meter høje bygning er lidt endnu Polens højeste. Paladset er i sig selv interessant på grund af sit arkitektoniske udtryk fra sovjettiden, men hvis man slår vejen forbi, bør man ikke snyde sig selv for at tage en tur til toppen af bygningen, som byder på et fantastisk udsyn over Warszawa. Herfra får man et helt særligt indtryk af tidens gang, når blikket bevæger sig hen over arkitekturen fra tiden under sovjetisk overherredømme og videre til den nyere tids moderne polske byudvikling.

Palads for Kultur og Videnskab indeholder en række kulturelle tilbud som for eksempel en biograf, to af byens bedste teatre, et børneteater, et kunstgalleri, en koncertsal samt en særlig udstilling af biler, som er produceret i Polen.