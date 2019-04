Pause i London

"Det er en udfordring at finde nogen, der har noget som helst positivt at sige om bygningen. Den er en daglig erindring om, at man aldrig mere skal tillade en så katastrofal planlægning", sagde juryformand for Building Design & ConstructionMagazine, Thomas Lane, da han udnævnte 20 Fenchurch Street som den "værste nye bygning i 2015". Kritikken af byggeriet havde også været omfattende. Bygningen, der har navn efter adressen, er 160 meter høj, og det er 70 meter højere end den, der stod før. Alt for dominerende, lød det. Og undervejs opdagede man, at bygningen nærmest nedsmeltede sine omgivelser. Når solen skinnede direkte på glasfacaden, blev den med sin konkave form til et brændglas og sendte strålerne ned på gaden i en temperatur på kogepunktet. Parkerede biler blev skadet, og en journalist optrådte med en pande og et æg, som blev spejlet i refleksionen. "Fryscraper" hed det i overskrifterne, til problemet blev løst med permanente markiser på de øverste etager på sydsiden. Nu lyder klagerne: Bygningen skaber en vindtunnel-effekt i gadeplan. Der er nu også noget godt at sige om 20 Fenchurch-bygningen, som de finurlige londonere kalder "The Walkie-Talkie" inspireret af dens form. Den huser Londons højest beliggende offentlige have. Øverest oppe mellem 35.- og 38.-etage træder man ind i en lille grøn oase skabt med sydafrikanske- og middelhavsplanter, som trives under glastaget. Her dufter af lavendel og rosmarin, og her blomstrer skærmliljer, raketblomster og den specielle Strelitzia reginae (paradisfugl) mellem de grønne buske.

Her i Sky Garden kan man nyde det uanset vejret og eventuelt udvide pausen med et besøg i en af de to restauranter, i baren eller den udendørs terrasse. Og fra et udendørs observationsdæk er der udsigt over byens skyline og Themsen, som snor sig dybt nede. Der er gratis adgang til haven. Book billetter i forvejen. De kan også fås på stedet, men i begrænset antal og kun på hverdage klokken 10-11.30 og 14-16.30. Haven kan være lukket enkelte dage for private arrangementer. Tjek på hjemmesiden, hvor billetter også bookes.