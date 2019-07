På tur i Sydstaterne: Forstå Trumps USA bag rattet på en pickuptruck

USA er kendt for storbyer som San Francisco, New York og Los Angeles. Forførende feriedestinationer med tonsvis af ting, man kan lave. Men hvis man vil under huden på det USA, der valgte Donald Trump ind i Det Hvide Hus, er der ingen vej udenom at leje en pickup og køre ud på det, som man inden for voldene i København vil betegne som bøhlandet. Hold dig fra kysten: Det er der, de liberale holder til. Du skal ind i landet og ud på de små veje. Der, hvor radioen kun fanger kanaler med countrymusik, og du kan få hjemmelavet pekannøddetærte og iste på den lokale diner.

Sydstaterne har også mange fastfoodrestauranter, men gør stop på en lokal diner i stedet. Spis et stykke pekannøddetærte og drik et glas sød ferskeniste. Foto: Henrik Dreboldt

Nuvel, jeg mødte både en tømrer og en violinlærer, der begge (uafhængigt af hinanden) kaldte min F150 en tøsetruck, fordi det "kun" var en F150 (fås helt op til F350), og fordi den havde det korte lad og dobbeltkabine. Rigtige mænd har brug for det lange lad og kører enten en F250 eller en F150 med langt lad. Men som europæer er man en tøsedreng i de lokales øjne, lige meget hvad man gør. Er du bevæbnet? Nej. Tror du på Gud? Nej. Hører du countrymusik? Nej. Okay, så er du en tøsedreng - det, de lokale betegner som en sissy. Sådan er det.

I forsøget på at forstå amerikanerne valgte jeg at tage deres favorittruck på roadtrip gennem Sydstaterne, da jeg for et par år siden kørte gennem Virginia, Georgia, Alabama og Tennessee.

Lige så uforståeligt det er for gennemsnitsdanskeren, at USA valgte Donald Trump som præsident, lige så uforståeligt er det, at den bedst sælgende bil i USA i snart 40 år har været Fords truck i F-serien. Det gør en firehjulstrækker med lad til den mest populære i et land, hvor fire ud af fem indbyggere bor inden for bygrænsen.

Sydstaterne er USA's sydøstlige stater, der ligger syd for Delawarebugten, Pennsylvania og Ohiofloden. Betegnelsen dækker i dag over i alt 16 stater.Herunder indgår staterne Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi og South Carolina i det, der betegnes som "The Deep South". Kilde: denstoredanske.dk.

Våben og frihed

Mit perspektiv er også fordomsfuldt. De fleste af de kasketbærende lokale ligner uoplyste sydstatsbonderøve. Men der er som bekendt det med fordomme, at selv om de kan udspringe af fakta, stemmer de sjældent overens med hele virkeligheden. Det lærte jeg efter en halvanden times lang snak med en gut iklædt overall af denim. Han var både violinlærer og guitarbutiksejer i byen Springfield, der ligger en times kørsel nord for Nashville i Tennessee.

Jeg mødte ham, da jeg besøgte hans lille butik ved torvet. Han lignede en fyr med et overordentlig afslappet forhold til både kalorieindtag og personlig hygiejne. Men han var nysgerrig, vidende og ikke en politisk analfabet. Han forstod bare ikke, hvorfor USA skulle udkæmpe krige i Mellemøsten, og han anså finanskrisen og Wall Streets akkumulerede rigdom baseret på spekulation som så alvorlig en trussel mod det amerikanske samfund, at han var det, man kalder en "prepper". Altså en fyr, der forventer det totale sammenbrud, og som derfor har tre forskellige huse - alle sammen proppet med dåsemad, våben, ammunition og guld - klar til den totale nedsmeltning og tiden efter. Ikke at han var dramatisk omkring det. Men han kunne ikke se noget andet slutspil ud fra den måde, som verden og USA blev drevet på af "sumpen i Washington" (en talemåde, han for resten deler med Trump). Hans mistillid til Washington og statsapparatet gjorde, at han ikke ville have sit navn i avisen.

Han troede på den ultimative frihed. Friheden til altid at have en revolver om anklen og ikke mindst friheden til at hylde fortidens frihedskæmpere. Han var lokalformand for Sons of the Confederacy - en organisation for efterkommere af soldater, der kæmpede i sydstatshæren, og det var tydeligt, at der stadigvæk sættes spørgsmålstegn ved forbundsregeringens autoritet på disse kanter. Var han racist? Formodentligt. Men han var hverken uoplyst eller dum. Han var en pragmatiker, der bare mødte verden fra et helt andet og langt mere lokalt forankret sted end en gennemsnitlig europæer. Det var et vanvittigt fascinerende møde og resultatet af en målrettet "slow living"-tilgang til roadtripformatet, hvor man holder sig fra de store Interstate-veje og bare lader humør, sult og vejret bestemme, hvorhen turen skal gå.