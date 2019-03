På spa-ophold i Comwell Kellers Park: En oase af velvære

Med udsigt over Brejning Lystbådehavn og Vejle Fjord troner Comwell Hotel Kellers Park. Hotellet, som er indrettet i de gamle palæer, der rummede De Kellerske Anstalter, har netop indviet et nyrenoveret spaområde, som byder på selvforkælelse og bobler af sanseindtryk.

Gusmesteren tager os godt i hånden, fra det øjeblik vi har taget plads i saunaen. Udstyret med æteriske olier, et par håndklæder og rolig stemmeføring er gusmesteren klar til at lede os igennem en traditionel saunagus i Comwell Hotel Kellers Parks amfisauna. Det bliver varmt, får vi fortalt, og hvis det bliver for meget, er det helt i orden at gå ud, tage lidt luft og et glas vand og komme ind igen. Det begynder nu meget tilforladeligt. Gusmesteren, som hedder Katrine Vinther, hælder den første blanding af olier på de brandvarme sten, og en skarp, men behagelig duft af citrusfrugter og ingefær spreder sig i lokalet, før vores saunaguide tager håndklæderne i brug. Håndklæderne svinger hun i intrikate mønstre for at cirkulere den hede luft i lokalet, og varmen omklamrer en som et tæppe, når stoffet kommer i bevægelse. Den næste duft er tungere og leder tankerne hen på skovture og gin og tonic. Gran og rosmarin. Kroppen reagerer på varmen, min puls stiger, og temperaturen veksler mellem at være behagelig og næsten for intens. Heldigvis er sessionerne korte, og da jeg er ved at lade mig besejre af heden, er det slut, og jeg kan gå direkte ud i det kolde bassin, hvor temperaturen er otte grader. Kombinationen af varme og kulde er rar, og sender en let snurren rundt i alle kroppens yderpunkter.

Comwell Hotel Kellers Park Hotellet er indrettet i bygninger, som indtil 1990 rummede forsorgshjemmet De Kellerske Anstalter. Kellers Park fejrede 10-årsjubilæum i 2018.Det er i dag et konference- og kurhotel med 134 værelser. Heraf syv juniorsuiter, fire loftsværelser og en loftsuite.



Comwell har en bæredygtig profil, som spiller ind i alle aspekter af driften. Det betyder blandt andet, at hotellerne har reduceret det samlede el-, varme- og vandforbrug med over 20 procent på fem år og prioriterer danske råvarer i sæson og økologi i hotellernes restauranter.



Comwell Kellers Parks restaurant tilbyder morgenbuffet fra klokken 7-10 og a la carte-servering om aftenen.



Adressen er H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop.



Prisen for en overnatning for to personer med spa og treretters menu starter ved 2398 kroner i hverdage.



I weekenden koster en overnatning med spa og treretters menu fra 3650 kroner.

Det nyrenoverede Aquaspa byder på mange nyheder. Blandt andet en urtesauna, hvor man kan nyde udsigten og duften fra urterne. PR-foto: Comwell Kellers Park

Stranddag i marts Amfisaunaen ligger i hotellets nyrenoverede spaområde. Her er alt, hvad et moderne spaområde skal indeholde: udendørs boblebade, hvor man kan nyde udsigten over Vejle Fjord, en urtesauna, dampbad, varme og kolde bassiner samt afslapningsområder, hvor man kan svøbe sig i badekåben og læse i en bog, mens den åbne ild knitrer. Store dele af spaområdet er stilleområde, og brug af mobiltelefoner frabedes. Et af de helt nye skud på stammen er en indendørs sandstrand, hvor gæsterne kan få en halv times lysterapi. I det lille, firkantede rum uden vinduer er gulvet strøet med grove sandkorn, væggene er dekoreret med billeder af hav og klitlandskab, og på gulvet ligger badehåndklæder, så man kan tage plads. I løbet af den halve time, behandlingen varer, tænder lyset langsomt og tager løbende til. Det simulerer en hel dag fra solopgang til høj middagssol og slutter med solnedgang og flakkende, rødt lys som fra et bål. Mens lyset leger, spiller rolig musik, og lyden af bølger, legende børn og en fjern hund bidrager til forestillingen. Så længe øjnene er lukkede, virker illusionen, og et øjeblik føler jeg mig hensat til en varm, vindstille sommerdag på stranden. Tæerne graver sig ned i sandet, og et øjeblik blunder jeg. Illusionen er brudt, så snart man åbner øjnene, men selvom konceptet er spøjst, går jeg afslappet og opløftet ud fra sandstrandskulissen. En solid gang lysterapi er et velkomment indslag på en årstid, hvor solen endnu ikke rigtigt har fået fat.

Aquaspa Kellers Park Spaområdet er åbent alle dage fra klokken 7-23. For overnattende gæster koster det 350 kroner (450 kroner om lørdagen) at få adgang til Aquaspa, hvis det ikke er inkluderet i den bestilte pakke. Hvis man ønsker at komme i spa uden at overnatte på hotellet, kan man købe DagSpa-pakken. Den inkluderer morgenbuffeten, som er åben fra klokken 7-10, fri adgang til Aquaspa fra klokken 10-18 og lån af håndklæde, badekåbe og tøfler.



Der tilbydes en række behandlinger som massage med varme sten, traditionel massage og ansigtsbehandlinger. Der skal bestilles tid til behandlingerne.



Børn mellem 12 og 16 år er velkomne i spaen i følge med en voksen.

PR-foto: Comwell Kellers Park

Åben fra morgen til aften Der er noget lækkert over at spankulere rundt en eftermiddag i badekåbe og tøfler og udsætte sin krop for de mange former for spa og wellness, som oasen tilbyder. Her er rum til både at være aktiv og koble helt af, og der er tænkt over detaljerne. Små ting, som at der hele tiden er isvand eller et stykke frugt tilgængeligt, er med til at løfte oplevelsen. Der er også bar i spaen, hvor man kan få økologiske cocktails fra den danske producent Nohrlund, hvis man vil skrue ned for helsen og op for en anden form for selvforkælelse. Comwell Hotel Kellers Park Aquaspa er åbent fra tidlig morgen til sen aften, og stemningen i spaen udvikler sig i løbet af dagen. På klare aftener kalder de udendørs boblebadene på stjernekiggeri omgivet af det kompakte mørke. Vores eget ophold sluttede med et smut i de lune bade i det blege morgenlys. Avisen var inviteret af Comwell Hotel Kellers Park, som stod for overnatning, spaophold samt mad og drikke.

Spa og velvære i Vejle. PR-foto: Comwell Kellers Park

PR-foto: Comwell Kellers Park