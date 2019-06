På cirkusferie er gæsterne selv artister

I Nordsalling i Limfjorden har Cirkusfabrikken succes med cirkusferier for hele familien. Her træner, spiser, øver og griner hele familien sammen i optakten til den afsluttende forestilling.

Cirkusfabrikken i Nordsalling har siden 2009 haft børnefamilier på cirkusferie i sommerferien. Her kan Cirkusdirektør Einar Trie, der står bag cirkusferierne, konstatere en stigende interesse i efterspørgslen af tilbuddet om at skifte de sædvanlige forudsigelige ferier ud med livet som cirkusartist. - Vi har familier fra alle dele af Danmark, som vælger at prøve en aktiv ferie her på Cirkusfabrikken, dog med en lille overvægt af sjællandske familier. Vi kan allerede nu melde udsolgt i uge 28 og uge 29. Det, som både børn og voksne fremhæver, er, at de sætter pris på at holde en anderledes ferie, hvor skærmene er lagt væk, og der er fokus på at være aktiv, samt være en del af et fællesskab med andre kreative børnefamilier. Et andet væsentligt argument er, at de her oplever at kunne lave noget sammen som familie, hvor der er nærvær, og alle parter bliver udfordret og har det sjovt. Det har man nemlig på en cirkusferie, garanterer Einar Trie i en pressemeddelelse.

Cirkusferie



Under opholdet bor deltagerne i ægte cirkus- og campingvogne.



Undervisere hjælper deltagerne med at træne op til et afsluttende show. Søndag, mandag og tirsdag er træningsdage. Onsdag er en fridag. Torsdag findes kostumer. Fredag er der prøver i cirkusteltet, og klokken 17 finder showet sted.



Prisen for et ugeophold (fra søndag til lørdag) inklusive kost er 3.000 kroner pr. voksen og 1.500 kroner for børn (tre-16 år). Børn under tre år er gratis.



Der serveres måltider til alle deltager tre gange om dagen.



Adressen: Cirkusfabrikken i Lindum, 7870 Roslev Nordsalling.



Det meste af ugen på en cirkusferie bruges til at træne artisteri. PR-foto: Morten Lorenzen

Bor i ægte cirkusvogne Familierne flytter ind i campingvogne og ægte cirkusvogne. Her træner de artisteri hele ugen frem mod den store afslutning, der foregår fredag aften, hvor alle deltagerne optræder som artister i det store cirkustelt. Einar Trie har i flere årtier rejst på landevejen med sit eget cirkus, Cirkus Charlie. Men i 2007 stoppede turnélivet. Han slog sig ned på et gammelt mejeri i Nordsalling, som han har ombygget til Cirkusfabrikken. Her arrangeres året rundt koncerter og cirkusoplevelser, og der er højt til loftet. Lokalerne har egen Cirkusklub og er indrettet som cirkustræningscenter med springgrave, træningsfaciliteter og et stort legeland. - Vi har en cirkusklub, hvor lokale børn og unge går til undervisning i artisteri og andre kreative aktiviteter. Derudover afholder vi lejrskoler og camps året rundt, hvor deltagerne bliver undervist i de forskellige cirkus-discipliner. På et tidspunkt fik jeg idéen om at afholde cirkusferier for hele familien. Cirkus er jo en fantastisk ramme at lege i for både børn, unge, og voksne. De deltagere, der har været med i de seneste år, ser ud til at være enige med mig, tilbagemeldingerne har i hvert fald været meget positive fra alle, fortæller han. Ofte deltager også bedsteforældre med deres børnebørn, og der er altid en funktion i cirkusforestillingen, som man kan varetage.

Træningen kulminerer i en cirkusforestilling. PR-foto: Morten Lorenzen

Professionelle artister underviser Deltagerne i cirkusferien bliver undervist af professionelle cirkusartister i jonglering, luftnumre i trapez, reb og stof. Men også i balance på rullebræt, kugle og ethjulet cykel samt i akrobatik på gulv og opbygning af pyramider. Der øves også i spring på gulv, airtrack og springgrav samt i andre cirkusdiscipliner. - Der bliver også mulighed for at snuse lidt til trylleri og klovneri. Den første dag gennemgår vi de forskellige discipliner, så man får mulighed for at prøve det hele. Udover at vi leger cirkus, opstår der en fantastisk hyggelig stemning om aftenen, hvor der hygges med fællesspisning og et glas vin ved bålet. Særligt forældrene er godt tilfredse med at få serveret mad tre gange om dagen, så de selv slipper for madlavning og opvask i ferien, fortæller Einar Trie. Ferien sluttes af med show i cirkusteltet for lokalområdets beboere, turister og andre inviterede, hvor hele familien er aktive i manegen.

Cirkusdirektør Einar Trie. PR-foto: Morten Lorenzen