Troels Bech, tidligere fodboldtræner i Superligaen og senest direktør i Brøndby IF, og hans store familie er nået til Sydamerika på jordomrejsen, som vi følger i Rejser. Familien tager et spanskkursus i Ecuadors hovedstad og fortsætter til Galapagos, som ikke blot byder på betagende naturoplevelser under vand, men også er godt for sjælen. Nille Bech (43) beretter.