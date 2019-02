Oplev nordlys og special effects i vintertivoli

Nordlys er som regel forbeholdt de nordligere breddegrader, men i år kan man opleve Tivoli indhyllet i nordlys. Fordi naturfænomenet ikke er så udbredt i Danmark, er Tivolis nordlys fremstillet ved hjælp af laserlys, en elektronisk lydcollage og røgeffekter.

Normalt er Tivoli lukket om vinteren, men igen i år holder forlystelsesparken særåbent det meste af februar. Deriblandt i vinterferien.

Fælles for de fleste af Tivolis vinteraktiviteter er, at lys spiller en væsentlig rolle.

Langs tivolisøen svæver Olafur Eliassons 33 farvestrålende lamper mellem træerne. Og på søen vises på skift lysshowene Vølvens Spådom, som tager afsæt i ragnarokhistorien fra nordisk mytologi, og Tango Jalousie, der er bygget op omkring komponisten Jacob Gades verdenskendte melodi.

For de aktive er der en 300 kvadratmeter stor skøjtebane foran Hotel Nimb, der ligger i forbindelse med Tivoli. Her får skøjteløbernes piruetter og bevægelser det interaktive lys under isen til at forandre sig.

Det store springvand ved Plænen bliver oplyst, så det ser frossent ud og ligner en 10 meter høj isskulptur. Der er også en 18 meter lang lystunnel langs tivolisøen, og foran H.C. Andersen-slottet opsættes et lysloft med musik af Philip Glass.