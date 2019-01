Underholdning for børn

Oplev underholdning for børnefamilier på messen Ferie-Fritid 2019 i Odense fra 25.-27. januar.Sebastian Klein optræder lørdag 26. januar klokken 13 med et show, hvor han blander det bedste fra cirkus, dans, komik og børne-tv.Onkel Reje optræder søndag 27. januar klokken 13 med et show, hvor han leverer velkendte sange og danse fra musikvideoerne på DR Ramasjang.Derudover vil et børneområde for børn i alle aldre have åbent under hele messen, hvor spejdere fra spejdergruppen Polarstjernen i Odense står for aktiviteter. Når entréen er betalt, er underholdning og børneområde gratis.Læs mere på www.ferie-fritid.dk