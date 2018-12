Østrig: Sådan overlever du i offpisten

Der er en risiko ved alt. Sådan er det også i offpisten - selv hvis du tager alle forholdsregler. Det skal dog ikke afholde dig fra at prøve kræfter med den dybe puddersne, som er noget af det mest ultimative, du kan opleve med et par brædder under fødderne. Et godt sted at starte er på et freeride-kursus i Alperne. Magasinet Rejser tog til Bad Gastein i jagten på den urørte powder.